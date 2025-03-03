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Российский актер Юра Борисов не получил премию "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за игру в фильме Шона Бэйкера "Анора". Итоги 97-й церемонии вручения кинопремии приводятся на официальном сайте академии.

Награду в данной номинации забрал американский актер Киран Калкин за свою роль в "Настоящей боли" режиссера Джесси Айзенберга.

В середине февраля Борисов не получил премию BAFTA в аналогичной номинации, также уступив Калкину. Тем не менее "Аноре" удалось завоевать награды BAFTA за лучший кастинг и лучшую актрису, которой была признана Майки Мэдисон.

"Анора" удостоена еще пяти номинаций "Оскар": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".