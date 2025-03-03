Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 03:44

Культура

Актер Юра Борисов не получил премию "Оскар"

Фото: AP Photo/Invision/John Locher

Российский актер Юра Борисов не получил премию "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за игру в фильме Шона Бэйкера "Анора". Итоги 97-й церемонии вручения кинопремии приводятся на официальном сайте академии.

Награду в данной номинации забрал американский актер Киран Калкин за свою роль в "Настоящей боли" режиссера Джесси Айзенберга.

В середине февраля Борисов не получил премию BAFTA в аналогичной номинации, также уступив Калкину. Тем не менее "Аноре" удалось завоевать награды BAFTA за лучший кастинг и лучшую актрису, которой была признана Майки Мэдисон.

"Анора" удостоена еще пяти номинаций "Оскар": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".

Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США

Читайте также


культуракино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика