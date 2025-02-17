Актер Юра Борисов не получил премию BAFTA

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Американский актер Киран Калкин обошел российского актера Юру Борисова в борьбе за награду BAFTA лучшему актеру второго плана. Трансляция церемонии вручения наград велась на сайте академии.

Калкин был удостоен данной награды за свою роль в комедийной драме Джесси Айзенберга "Настоящая боль". В свою очередь, Борисова номинировали на "Бронзовую маску" за роль в фильме "Анора" режиссера Шона Бэйкера.

Борисова также номинировали на премию Оскар в категории "Лучшая роль второго плана" за роль в "Аноре". Вместе с ним в номинации на "Оскар" участвуют Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Кроме того, "Анора" удостоилась еще пяти номинаций "Оскара": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".

Киноакадемия также объявила остальных номинантов на "Оскар". Сама церемония пройдет в ночь на 3 марта по московскому времени, ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.