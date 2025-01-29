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29 января, 10:18

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Режиссер Кончаловский: "Оскар" вряд ли поможет получить Борисову новые роли

Режиссер Кончаловский оценил номинирование Борисова на "Оскар"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Режиссер Андрей Кончаловский поздравил актера Юру Борисова с номинацией на премию "Оскар" и сказал, что это вряд ли поможет получить артисту новые роли. Об этом сообщает "Радио 1".

Кончаловский заявил, что раньше премия киноакадемии была верхом признания для актеров и создателей кино, однако теперь для России она мало что значит, в отличие от Голливуда.

"Относиться к нему как к чему-то сакральному – очень странно", – добавил режиссер.

Тем не менее он заявил, что номинация Борисова – это "хорошо".

Артиста номинировали в категории "Лучшая роль второго плана" за роль в фильме Шона Бэйкера "Анора". Вместе с ним в номинации на "Оскар" участвуют Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Кроме того, "Анора" удостоилась пяти номинаций "Оскара": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".

Киноакадемия также объявила остальных номинантов на "Оскар". Сама церемония пройдет в ночь на 3 марта по московскому времени, ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на "Оскар"

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