23 января, 18:08Культура
Киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар"
Фото: depositphotos/MidoSemsem
Американская академия киноискусств назвала номинантов 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Список опубликован на сайте киноакадемии.
В номинации "Лучший фильм" представлены:
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Я все еще здесь"
- "Мальчишки из Никеля"
- "Субстанция"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
За победу в номинации "Лучший актер" будут бороться:
- Эдриан Броуди ("Бруталист")
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
- Колман Доминго ("Синг-синг")
- Рэйф Файнс ("Конклав")
- Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")
В номинации "Лучшая актриса":
- Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
- Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
- Майки Мэдисон ("Анора")
- Деми Мур ("Субстанция")
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
"Лучший режиссер":
- Шон Бэйкер ("Анора")
- Брэйди Корбет ("Бруталист")
- Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")
- Жак Одиар ("Эмилия Перес")
- Корали Фаржа ("Субстанция")
В номинации "Лучшие костюмы" представлены:
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Гладиатор-2"
- "Носферату"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Лучший грим и прически":
- "Другой человек"
- "Эмилия Перес"
- "Носферату"
- "Субстанция"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Лучшая песня":
- "Эмилия Перес" (дважды)
- "Элтон Джон: Никогда не поздно"
- "Синг-синг"
- "Батальон 6888"
"Лучший короткометражный фильм":
- "Залог"
- "Ануя"
- "Я не робот"
- "Последний рейнджер"
- "Человек, который не мог молчать"
"Лучший анимационный короткометражный фильм":
- "Красивые мужчины"
- "В тени Кипариса"
- "Волшебные конфеты"
- "Путешествие к чуду"
- "Фу!"
"Лучший адаптированный сценарий":
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "Синг-синг"
"Лучший оригинальный сценарий":
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "5 сентября"
- "Субстанция"
"Лучшая актриса второго плана":
- Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный")
- Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
- Фелисити Джонс ("Бруталист")
- Изабелла Росселлини ("Конклав")
- Зои Салдана ("Эмилия Перес")
"Лучший оригинальный саундтрек":
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
"Лучший документальный фильм":
- "Дневники черного ящика"
- "Нет другой земли"
- "Фарфоровая война"
- "Cаундтрек к государственному перевороту"
- "Cахарный тростник"
"Лучший документальный короткометражный фильм":
- Death by numbers
- I am ready, warden
- Incident
- Instruments of a beating heart
- The only girl in the orchestra
"Лучший международный фильм":
- "Я все еще здесь"
- "Девушка с иглой"
- "Эмилия Перес"
- "Семя священного инжира"
- "Поток"
"Лучший анимационный фильм":
- "Течение"
- "Головоломка-2"
- "Мемуары улитки"
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
- "Дикий робот"
Также на кинопремии будут представлены номинации "Лучшая работа художника-постановщика":
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Носферату"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Лучший монтаж":
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Лучший звук":
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
"Лучшие визуальные эффекты":
- "Чужой: Ромул"
- "Другой человек"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Планета обезьян: Новое царство"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая операторская работа:
- "Бруталист"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Мария"
- "Носферату"
При этом российского актера Юру Борисова номинировали на премию "Оскар" как лучшего актера второго плана в фильме "Анора". Также в этой номинации за статуэтку будут бороться актеры Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").
Церемония пройдет 2 марта (в ночь на 3 марта по московскому времени. – Прим. ред.). Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.