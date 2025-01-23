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23 января, 18:08

Культура

Киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар"

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Американская академия киноискусств назвала номинантов 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Список опубликован на сайте киноакадемии.

В номинации "Лучший фильм" представлены:

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Я все еще здесь"
  • "Мальчишки из Никеля"
  • "Субстанция"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

За победу в номинации "Лучший актер" будут бороться:

  • Эдриан Броуди ("Бруталист")
  • Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Колман Доминго ("Синг-синг")
  • Рэйф Файнс ("Конклав")
  • Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

В номинации "Лучшая актриса":

  • Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
  • Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
  • Майки Мэдисон ("Анора")
  • Деми Мур ("Субстанция")
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

"Лучший режиссер":

  • Шон Бэйкер ("Анора")
  • Брэйди Корбет ("Бруталист")
  • Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Жак Одиар ("Эмилия Перес")
  • Корали Фаржа ("Субстанция")

В номинации "Лучшие костюмы" представлены:

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Гладиатор-2"
  • "Носферату"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Лучший грим и прически":

  • "Другой человек"
  • "Эмилия Перес"
  • "Носферату"
  • "Субстанция"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Лучшая песня":

  • "Эмилия Перес" (дважды)
  • "Элтон Джон: Никогда не поздно"
  • "Синг-синг"
  • "Батальон 6888"

"Лучший короткометражный фильм":

  • "Залог"
  • "Ануя"
  • "Я не робот"
  • "Последний рейнджер"
  • "Человек, который не мог молчать"

"Лучший анимационный короткометражный фильм":

  • "Красивые мужчины"
  • "В тени Кипариса"
  • "Волшебные конфеты"
  • "Путешествие к чуду"
  • "Фу!"

"Лучший адаптированный сценарий":

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мальчишки из "Никеля"
  • "Синг-синг"

"Лучший оригинальный сценарий":

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "5 сентября"
  • "Субстанция"

"Лучшая актриса второго плана":

  • Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
  • Фелисити Джонс ("Бруталист")
  • Изабелла Росселлини ("Конклав")
  • Зои Салдана ("Эмилия Перес")

"Лучший оригинальный саундтрек":

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"

"Лучший документальный фильм":

  • "Дневники черного ящика"
  • "Нет другой земли"
  • "Фарфоровая война"
  • "Cаундтрек к государственному перевороту"
  • "Cахарный тростник"

"Лучший документальный короткометражный фильм":

  • Death by numbers
  • I am ready, warden
  • Incident
  • Instruments of a beating heart
  • The only girl in the orchestra

"Лучший международный фильм":

  • "Я все еще здесь"
  • "Девушка с иглой"
  • "Эмилия Перес"
  • "Семя священного инжира"
  • "Поток"

"Лучший анимационный фильм":

  • "Течение"
  • "Головоломка-2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
  • "Дикий робот"

Также на кинопремии будут представлены номинации "Лучшая работа художника-постановщика":

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Носферату"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Лучший монтаж":

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Лучший звук":

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"

"Лучшие визуальные эффекты":

  • "Чужой: Ромул"
  • "Другой человек"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Планета обезьян: Новое царство"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая операторская работа:

  • "Бруталист"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мария"
  • "Носферату"

При этом российского актера Юру Борисова номинировали на премию "Оскар" как лучшего актера второго плана в фильме "Анора". Также в этой номинации за статуэтку будут бороться актеры Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Церемония пройдет 2 марта (в ночь на 3 марта по московскому времени. – Прим. ред.). Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.

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