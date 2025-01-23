Киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар"

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Американская академия киноискусств назвала номинантов 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Список опубликован на сайте киноакадемии.

В номинации "Лучший фильм" представлены:



"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Мальчишки из Никеля"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

За победу в номинации "Лучший актер" будут бороться:



Эдриан Броуди ("Бруталист")

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")

Колман Доминго ("Синг-синг")

Рэйф Файнс ("Конклав")

Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

В номинации "Лучшая актриса":



Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")

Карла Гаскон ("Эмилия Перес")

Майки Мэдисон ("Анора")

Деми Мур ("Субстанция")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

"Лучший режиссер":



Шон Бэйкер ("Анора")

Брэйди Корбет ("Бруталист")

Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")

Жак Одиар ("Эмилия Перес")

Корали Фаржа ("Субстанция")

В номинации "Лучшие костюмы" представлены:



"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Гладиатор-2"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Лучший грим и прически":



"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферату"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Лучшая песня":



"Эмилия Перес" (дважды)

"Элтон Джон: Никогда не поздно"

"Синг-синг"

"Батальон 6888"

"Лучший короткометражный фильм":



"Залог"

"Ануя"

"Я не робот"

"Последний рейнджер"

"Человек, который не мог молчать"

"Лучший анимационный короткометражный фильм":



"Красивые мужчины"

"В тени Кипариса"

"Волшебные конфеты"

"Путешествие к чуду"

"Фу!"

"Лучший адаптированный сценарий":



"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-синг"

"Лучший оригинальный сценарий":



"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

"Лучшая актриса второго плана":



Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный")

Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада")

Фелисити Джонс ("Бруталист")

Изабелла Росселлини ("Конклав")

Зои Салдана ("Эмилия Перес")

"Лучший оригинальный саундтрек":



"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

"Лучший документальный фильм":



"Дневники черного ящика"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Cаундтрек к государственному перевороту"

"Cахарный тростник"

"Лучший документальный короткометражный фильм":



Death by numbers

I am ready, warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

"Лучший международный фильм":



"Я все еще здесь"

"Девушка с иглой"

"Эмилия Перес"

"Семя священного инжира"

"Поток"

"Лучший анимационный фильм":



"Течение"

"Головоломка-2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"

Также на кинопремии будут представлены номинации "Лучшая работа художника-постановщика":



"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Лучший монтаж":



"Анора"

"Бруталист"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Лучший звук":



"Боб Дилан: Никому не известный"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

"Лучшие визуальные эффекты":



"Чужой: Ромул"

"Другой человек"

"Дюна: Часть вторая"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая операторская работа:



"Бруталист"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Мария"

"Носферату"

При этом российского актера Юру Борисова номинировали на премию "Оскар" как лучшего актера второго плана в фильме "Анора". Также в этой номинации за статуэтку будут бороться актеры Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Церемония пройдет 2 марта (в ночь на 3 марта по московскому времени. – Прим. ред.). Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.