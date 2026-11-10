Останина запросила у МВД информацию о задержаниях на Китай-городе в Москве

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила главе МВД Владимиру Колокольцеву обращение с просьбой предоставить информацию о полицейском рейде на Китай-городе. В частности, депутата интересуют цели и порядок проведения мероприятия, передает РИА Новости.

В обращении Останина отмечает важность поддержания общественного порядка и профилактики правонарушений, но указывает на необходимость разъяснений по ряду вопросов, возникших после освещения этих мероприятий в СМИ.

Кроме прочего, депутат хочет знать общее число задержанных, включая несовершеннолетних, на кого составили протоколы, а кого отпустили без оформления документов. Также МВД должно сообщить, разъясняли ли задержанным причины, давали ли право на телефонный разговор и соблюдали ли трехчасовой лимит административного задержания несовершеннолетних.

По словам Останиной, комитет готов продолжить совместную работу с МВД, Минпросвещения, Росмолодежью и другими субъектами профилактики, а также с экспертным и родительским сообществами, чтобы повысить эффективность мер.

"Задача состоит не в отказе от превентивной работы органов внутренних дел, а в том, чтобы она велась системно, в правовых формах, обеспечивающих защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, и давала устойчивый позитивный результат", – говорится в документе.

Столичная полиция объясняла задержание подростков в районе Китай-города профилактическими мероприятиями по обеспечению общественного порядка, включая недопущение распития алкоголя в общественных местах. В ходе рейдов граждан доставили в отдел МВД для выяснения всех обстоятельств. В отношении лиц, допустивших нарушения законодательства, будут приняты меры в установленном законом порядке.