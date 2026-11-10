Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 20:36

Общество

Останина запросила у МВД информацию о задержаниях на Китай-городе в Москве

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила главе МВД Владимиру Колокольцеву обращение с просьбой предоставить информацию о полицейском рейде на Китай-городе. В частности, депутата интересуют цели и порядок проведения мероприятия, передает РИА Новости.

В обращении Останина отмечает важность поддержания общественного порядка и профилактики правонарушений, но указывает на необходимость разъяснений по ряду вопросов, возникших после освещения этих мероприятий в СМИ.

Кроме прочего, депутат хочет знать общее число задержанных, включая несовершеннолетних, на кого составили протоколы, а кого отпустили без оформления документов. Также МВД должно сообщить, разъясняли ли задержанным причины, давали ли право на телефонный разговор и соблюдали ли трехчасовой лимит административного задержания несовершеннолетних.

По словам Останиной, комитет готов продолжить совместную работу с МВД, Минпросвещения, Росмолодежью и другими субъектами профилактики, а также с экспертным и родительским сообществами, чтобы повысить эффективность мер.

"Задача состоит не в отказе от превентивной работы органов внутренних дел, а в том, чтобы она велась системно, в правовых формах, обеспечивающих защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, и давала устойчивый позитивный результат", – говорится в документе.

Столичная полиция объясняла задержание подростков в районе Китай-города профилактическими мероприятиями по обеспечению общественного порядка, включая недопущение распития алкоголя в общественных местах. В ходе рейдов граждан доставили в отдел МВД для выяснения всех обстоятельств. В отношении лиц, допустивших нарушения законодательства, будут приняты меры в установленном законом порядке.

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии усилили патрулирование в районе Китай-города

Читайте также


обществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика