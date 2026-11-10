Режим ЧС ввели в Архангельской области после ЧП с грузовым поездом

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера начал действовать в Архангельской области после ЧП с грузовым поездом. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский в мессенджере MAX.

"Решение принято после схода вагонов грузового поезда в Вилегодском округе, где сохраняется угроза обрушения железнодорожного моста", – уточнил Цыбульский.

Ликвидацией последствий будет руководить министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

В границы зоны чрезвычайной ситуации попали восемь муниципалитетов: Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также Коряжма и Котлас.

Глава региона поручил областному Минтрансу вместе с Северной железной дорогой наладить бесперебойную перевозку пассажиров и багажа на участке между станциями Сольвычегодск и Виледь. Тех, чьи поезда задержались, развозят автобусами.

При этом развертывать пункты временного размещения комиссия пока не поручала. Если такая потребность появится, их организуют муниципалитеты.

Контроль за восстановлением железнодорожного участка возьмет на себя областное министерство транспорта. Оперативный штаб будет решать эти вопросы совместно с Северной железной дорогой, уточнил Цыбульский.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов утром 10 ноября. Это произошло после обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь. Инцидент произошел на перегоне Черемуха – Виледь. В результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время причины ЧП устанавливаются, движение на участке приостановлено. На месте происшествия задействованы восстановительные составы.