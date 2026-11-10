В АТОР заявили об отсутствии информации о погибшем на Шри-Ланке россиянине

Фото: 123RF.com/evalmiko

Туроператоры – члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) не имеют данных о россиянине, который погиб на Шри-Ланке. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ассоциации.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб во время купания в Индийском океане на пляже курорта Бентота на Шри-Ланке. Ему было 30 лет. По данным СМИ, мужчина зашел в воду, но почти сразу его накрыло волной.

Туриста начало уносить дальше от берега, позже тело вынесло на сушу. По некоторым сведениям, в день происшествия в Бентоте была плохая погода. Синоптики предупреждали об опасных волнах.

До этого гражданин России погиб на острове Пхукет в Таиланде в результате падения с высоты. Его тело обнаружили у одного из многоэтажных кондоминиумов в районе Ченг Тхале. Погибшему было 40 лет.