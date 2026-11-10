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10 ноября, 17:06

Общество

Томские врачи удалили пациентке опухоль яичника объемом 35 литров

Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Хирурги Томского областного онкодиспансера помогли женщине с опухолью яичника объемом 35 литров. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Еще в июле пациентка заметила, что у нее значительно вырос живот, появились слабость и одышка. Медики провели обследование, которое указало на наличие кисты правого яичника, мешающей работе печени и расположенного с этой стороны мочеточника. Также у нее была серьезная анемия, женщину пришлось экстренно госпитализировать и выполнить переливание крови для стабилизации состояния.

Проблемы продолжились и после хирургического вмешательства. Через шесть дней из-за длительного сдавливания опухолью возникла перфорация купола слепой кишки, хирургам пришлось экстренно выполнить еще одну операцию.

Отмечается, что благодаря высокому профессионализму врачи смогли преодолеть осложнения, женщину выписали из стационара. Однако пациентке придется пройти химиотерапию, так как гистология показала серозный рак яичника низкой степени злокачественности.

Ранее специалисты Оренбургской областной больницы имени В. И. Войнова помогли женщине с тяжелым лимфостазом, удалив образование массой 27,5 килограмма. Из-за нарушения оттока лимфы пациентка почти не ходила, а после операции смогла самостоятельно передвигаться. Вмешательство не потребовало переливания крови.

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