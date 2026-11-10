Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 16:51

Культура

Рок-музыкант и композитор Патыкин стал почетным гражданином Екатеринбурга

Фото: ТАСС/ФедералПрес/Иван Кабанов

Рок-музыкант и композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин, который в том числе известен благодаря сотрудничеству с группами "Наутилус Помпилиус" и "Агата Кристи", стал почетным гражданином Екатеринбурга. Об этом сообщили в городской администрации.

Депутаты проголосовали за данное решение единогласно. Пантыкин родился в Свердловске (ныне Екатеринбург. – Прим. ред.) и окончил Уральский политехнический институт. В 1980 году музыкант стал лидером рок-группы "Урфин Джюс", а также работал с известными рок-группами региона, включая "Наутилус Помпилиус", "Кабинет", "Настя", "Агата Кристи" и другими.

С 1990-х годов Пантыкин работает в Свердловской киностудии, занимается написанием музыки к фильмам. В частности, он создал независимую студию звукозаписи и музыкальный лейбл "Студия TUTTI Records" и является членом Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей страны.

"В 2010 году стал лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа композитора в музыкальном театре" за музыку к лайт-опере "Мертвые души" в Свердловском театре музыкальной комедии. С этого времени Александр Пантыкин считается основоположником нового направления в музыкальном театре – жанра лайт-оперы, в котором сочетаются элементы мюзикла, рок-оперы, симфонической музыки и оперной драматургии", – говорится в публикации.

В администрации подчеркнули, что звание почетного гражданина Екатеринбурга является самой высокой муниципальной наградой, которую присваивают "за особые заслуги или достижения, прославившие уральскую столицу и получившие широкое общественное признание". На данный момент этого звания удостоены 59 уроженцев города.

В феврале Сергей Собянин вручил знак "Почетный гражданин города Москвы" депутату Госдумы Владимиру Ресину. Мэр отметил, что депутат свыше 60 лет трудился на благо столицы и доказал, что работать можно в любых условиях. По словам Собянина, наследие Ресина будет служить не только нынешнему, но и будущему поколениям. Таким образом, Ресин стал 13-м почетным гражданином города за всю историю существования данной награды.

Читайте также


культурарегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика