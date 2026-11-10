Рок-музыкант и композитор Патыкин стал почетным гражданином Екатеринбурга

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Рок-музыкант и композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин, который в том числе известен благодаря сотрудничеству с группами "Наутилус Помпилиус" и "Агата Кристи", стал почетным гражданином Екатеринбурга. Об этом сообщили в городской администрации.

Депутаты проголосовали за данное решение единогласно. Пантыкин родился в Свердловске (ныне Екатеринбург. – Прим. ред.) и окончил Уральский политехнический институт. В 1980 году музыкант стал лидером рок-группы "Урфин Джюс", а также работал с известными рок-группами региона, включая "Наутилус Помпилиус", "Кабинет", "Настя", "Агата Кристи" и другими.

С 1990-х годов Пантыкин работает в Свердловской киностудии, занимается написанием музыки к фильмам. В частности, он создал независимую студию звукозаписи и музыкальный лейбл "Студия TUTTI Records" и является членом Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей страны.

"В 2010 году стал лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа композитора в музыкальном театре" за музыку к лайт-опере "Мертвые души" в Свердловском театре музыкальной комедии. С этого времени Александр Пантыкин считается основоположником нового направления в музыкальном театре – жанра лайт-оперы, в котором сочетаются элементы мюзикла, рок-оперы, симфонической музыки и оперной драматургии", – говорится в публикации.

В администрации подчеркнули, что звание почетного гражданина Екатеринбурга является самой высокой муниципальной наградой, которую присваивают "за особые заслуги или достижения, прославившие уральскую столицу и получившие широкое общественное признание". На данный момент этого звания удостоены 59 уроженцев города.

В феврале Сергей Собянин вручил знак "Почетный гражданин города Москвы" депутату Госдумы Владимиру Ресину. Мэр отметил, что депутат свыше 60 лет трудился на благо столицы и доказал, что работать можно в любых условиях. По словам Собянина, наследие Ресина будет служить не только нынешнему, но и будущему поколениям. Таким образом, Ресин стал 13-м почетным гражданином города за всю историю существования данной награды.