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10 ноября, 16:56

Шоу-бизнес

Киркоров проведет концерт в Тюмени по расписанию

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист России Филипп Киркоров даст концерт в Тюмени по расписанию. Он чувствует себя лучше, рассказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Киркорова после концерта в Тюменской филармонии 9 ноября. Посетители выступления рассказывали, что певец разочаровал поклонников своим состоянием. Некоторые предположили, что он мог быть нетрезв.

По словам Успенской, часть зрителей с прошлого концерта посетит выступление 10 ноября.

Сам Киркоров ранее указывал, что концерт 9 ноября стал для него одним из наиболее трудных в карьере. По словам исполнителя, на сцену Тюменской филармонии он вышел с высокой температурой. Певец признался, что каждый номер давался непросто.

Адвокат Сергей Жорин, комментируя произошедшее, подчеркнул, что зрители, которые остались недовольны выступлением Киркорова, могут вернуть деньги за билеты. Юрист объяснил, что плохое самочувствие исполнителя не освобождает организаторов концерта от обязанности предоставлять зрителям качественную услугу.

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