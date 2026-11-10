Ряд поездов Горьковского направления МЖД задерживается из-за остановки тепловоза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за остановки тепловоза на перегоне Павловский Посад – Фрязево. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что остановка тепловоза была незапланированной. В связи с этим ряд поездов дальних маршрутов в сторону Москвы следует с отклонением от графика. Также возможны задержки по обороту.

На время оказания помощи движение поездов будет происходить по соседнему пути. МЖД принесла извинения за неудобства, добавив, что принимает меры для сокращения опоздания поездов.

Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК) предупредила о возможных задержках 10 пассажирских поездов. Это связано с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги.

Для пассажиров организована перевозка через барьерное место автотранспортом, после чего они смогут продолжить путь в поездах по своим маршрутам.

