Глава животноводческого предприятия погиб при ударе ВСУ по Херсонской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель крупнейшего в Херсонской области животноводческого предприятия "Асканийское" Виталий Плугатарев погиб в результате удара украинского беспилотника. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в мессенджере MAX.

По его информации, дрон ударил по автомобилю Плугатарева в тот момент, когда он направлялся на ферму по рабочим делам. От полученных ранений пострадавший скончался.

Плугатарев – уроженец Белозерки, опытный руководитель и ученый. Сельскому хозяйству он посвятил всю жизнь: много лет работал на благо родного края, вкладывал знания и силы в развитие аграрной отрасли Херсонщины, отметил Сальдо.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что его семье окажут всю необходимую поддержку.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал при атаке Вооруженных сил Украины на автобус маршрута Лисичанск – Луганск в Славяносербском округе Луганской Народной Республики. Всего за прошедшие сутки в ЛНР из-за украинских атак погибли пять человек, также четверо получили травмы.