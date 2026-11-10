Cessna сдуло струей воздуха из двигателя соседнего самолета в Калифорнии

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Легкомоторный самолет Cessna, на борту которого находились два человека, опрокинулся во время руления в аэропорту имени Джона Уэйна в Калифорнии. Об этом сообщает газета The Sun.

Самолет сдуло струей воздуха из двигателя находившегося поблизости крупного пассажирского лайнера. В тот момент лайнер готовился к вылету и располагался впереди Cessna.

К месту происшествия прибыли пожарные расчеты. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолет Cessna 172D Skyhawk столкнулся с движущимся пикапом во время аварийной посадки в американском штате Флорида. У воздушного судна возникла механическая неисправность, на борту находились два пилота.

Расследование под руководством Федерального управления гражданской авиации США продолжается.