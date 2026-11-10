Прощание с лидером рок-группы "Разные люди" Чернецким состоится 12 ноября в Петербурге

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Церемония прощания с основателем рок-группы "Разные люди" Александром Чернецким состоится в четверг, 12 ноября, в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в семье музыканта.

Уточняется, что начало церемонии запланировано на 12:00. После этого, в 14:00, он будет похоронен на Богословском кладбище.

Чернецкий скончался 8 ноября. Ему было 60 лет. При жизни исполнитель страдал от болезни Бехтерева и перенес несколько операций.

Он родился в 1966 году. В1983-м, в школе, основал группу "Разные люди". Дебютный альбом коллектива вышел в 1989 году. Всего артист принял участие в записи свыше 30 музыкальных альбомов.

