Мать актера Кузьмы Сапрыкина опровергла сообщения о его задержании в Минске

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мать актера Кузьмы Сапрыкина опровергла информацию о задержании сына в Белоруссии. Об этом она рассказала в беседе с Super.

В СМИ появилась информация, что артист якобы задержан в Минске из-за инцидента в кафе. Утверждалось, что Сапрыкина доставили в изолятор временного содержания, а после освобождения он продолжил нарушать общественный порядок и был привлечен к административной ответственности.

По словам матери актера, в настоящее время он находится в Москве, а сообщения о происшествии не соответствуют действительности. Она назвала эти новости глупостями.

Ранее американский актер Шайа Лабаф был арестован после драки у бара в Новом Орлеане. По информации журналистов, ему предъявили два обвинения в нанесении легких телесных повреждений. Как рассказали очевидцы, актера вывел из заведения персонал, после чего началась потасовка. Затем на место инцидента прибыли медики.

