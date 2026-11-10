Пик Эль-Ниньо может прийтись на январь 2027 года

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Пик природного явления Эль-Ниньо может прийтись на январь 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.

Вероятность того, что явление сохранится как минимум до мая следующего года, в ведомстве оценили в 100%. Интенсивность Эль-Ниньо уже второй месяц подряд устанавливает исторические максимумы.

Влияния Эль-Ниньо на климат в самой Японии пока не отмечено, уточнили в управлении. Там пообещали продолжить следить за последствиями явления.

Ранее генсекретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селесте Сауло заявила, что пик Эль-Ниньо ожидается в конце 2026 года. При этом последствия будут ощущаться еще долго после этого.

Например, в Южной Африке повышается риск засушливых условий. А в северо-западной части США и в ряде районов на западе Южной Америки ожидается рост количества осадков.