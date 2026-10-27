В ООН заявили о долгих последствиях феномена Эль-Ниньо

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Пик природного явления Эль-Ниньо ожидается в конце 2026 года, а его последствия будут ощущаться еще долго после этого. Об этом заявила генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО), входящей в структуру ООН, Селесте Сауло.

По прогнозу, температура поверхностного слоя воды в тропической части Тихого океана, где формируется Эль-Ниньо, с ноября 2026 по январь 2027 года может подняться до уровня, который превысит средние показатели на 3,8 градуса.

"Это буквально выходит за рамки тех показателей, которые мы фиксировали на протяжении последних четырех десятилетий", – приводит слова Сауло ТАСС.

В организации пояснили, что мощное Эль-Ниньо сдвигает привычные температурные режимы и картину выпадения осадков во многих регионах планеты. Следствием становятся сильные засухи в одних районах, проливные дождливые периоды и наводнения в других, а также аномальная жара на обширных территориях.

Экстремальные погодные явления уже отмечены в ряде мест, и по мере усиления Эль-Ниньо их количество будет расти, а последствия – становиться все более масштабными.

Например, в Южной Африке повышается риск засушливых условий, что может ударить по урожаю. В северо-западной части США и в ряде районов на западе Южной Америки ожидается рост количества осадков. Одновременно повышенный риск засухи фиксируется в некоторых районах Центральной Америки, на юге Карибского бассейна и в бассейне Амазонки.

Ранее в ООН предупредили, что последствия Эль-Ниньо могут привести к увеличению числа голодающих на 50 миллионов человек. Анализ был сосредоточен на 45 странах, страдающих от нехватки продовольствия. Наиболее резкий скачок уровня продовольственной нестабильности ожидается в Латинской Америке и Карибском бассейне.

