В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили прием и отправку рейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

Временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о своих рейсах. Уточнить время вылета и прилета можно на онлайн-табло соответствующих аэропортов.

Ранее сообщалось, что Внуково с 25 октября начал работать по осенне-зимнему расписанию полетов. В этом сезоне пассажирам доступно 95 направлений: 44 внутренних и 51 международных.