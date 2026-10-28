28 октября, 05:19Транспорт
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили прием и отправку рейсов
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.
Временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о своих рейсах. Уточнить время вылета и прилета можно на онлайн-табло соответствующих аэропортов.
Ранее сообщалось, что Внуково с 25 октября начал работать по осенне-зимнему расписанию полетов. В этом сезоне пассажирам доступно 95 направлений: 44 внутренних и 51 международных.