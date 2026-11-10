Сервис "Моспитомец" собрал памятку для будущих владельцев животных из приютов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Взять кошку или собаку из столичного городского приюта можно бесплатно: животных передают по договору ответственного содержания. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для этого нужно выбрать питомца, познакомиться с ним и пройти собеседование. Все кошки и собаки привиты и чипированы, а достигшие определенного возраста – стерилизованы. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили памятку, в которой описали порядок передачи животных новым хозяевам.

Как выбрать питомца

Заранее изучить подопечных городских приютов позволяет сервис "Моспитомец" на mos.ru. В нем собрано более 1,8 тысячи анкет. Для удобства поиска есть фильтры: вид животного, пол, возраст, размер, длина шерсти и окрас. Желающие могут пройти короткий тест из шести вопросов – на это уходит не более двух минут. После теста система предложит карточки питомцев, которые лучше подходят будущему владельцу.

В каждой анкете есть фото, описание внешности и характера, контакты приюта. Для согласования встречи достаточно нажать кнопку – сотрудник приюта сам позвонит заявителю, чтобы договориться о дате и времени. Личный визит в приют возможен в часы его работы, но понадобится паспорт.

Собеседование и договор

На встрече сотрудники приюта опишут возраст, характер и особенности животного, а также подскажут, как за ним ухаживать. Собеседование обязательно для всех: будущему хозяину задают вопросы о причинах желания взять животное, условиях проживания и опыте содержания.

По итогам беседы специалисты и волонтеры решают, передавать ли питомца в новую семью. Если будущий хозяин выбирает взрослую собаку, ему советуют приезжать несколько раз. Нужно гулять с животным и постепенно налаживать контакт, чтобы собака привыкла к новым людям.

При успешном собеседовании стороны заключают договор ответственного содержания. В договоре есть сведения о приюте и новом владельце, а также о том, как содержать животное. Документ подтверждает: питомец передан ответственным людям и остается под защитой учреждения. На окончательное решение отводят три дня. За это время будущий хозяин может еще раз все обдумать и подготовить дом к появлению животного.

Что подготовить дома

В ГБУ "Доринвест" рассказали, что кошке в первую очередь требуется лоток с бортиками. Котенку достаточно небольшого, взрослому животному нужен просторный вариант с высокими бортами. Наполнитель лучше взять привычный для питомца, поскольку резкая смена может вызвать стресс. Предпочтения можно уточнить у сотрудников приюта.

Понадобятся две миски – для воды и еды. Лучше выбрать керамическую или металлическую посуду на нескользящем основании: она устойчива и легко моется. Воду обновляют ежедневно, а миску из-под еды моют после каждого кормления. В первое время животное кормят привычной едой из приюта. Резкая смена рациона может вызвать расстройство пищеварения. При необходимости новый корм вводят постепенно, за 7–10 дней, подмешивая его к привычному.

Перевезти кошку домой поможет переноска – пластиковая или тканевая с жестким каркасом. В дальнейшем она понадобится для визитов к ветеринару. Также стоит купить когтеточку, чтобы сохранить мебель, и игрушки – они снимают стресс и помогают наладить контакт с новым хозяином. Кошкам подойдут мячики, дразнилки и интерактивные игрушки с лакомствами.

Собаке в первую очередь потребуются поводок, ошейник или шлейка по размеру собаки. В темное время суток на ошейник или шлейку стоит добавить светоотражающий элемент, а можно использовать светящийся ошейник. Обязательно нужен адресник с телефоном владельца – по нему потерявшуюся собаку быстро вернут домой.

Место для отдыха нужно оборудовать лежанкой или подстилкой. Ее ставят в тихом углу, подальше от сквозняков и обогревателей. Миски и корм выбирают по тем же правилам, что и для кошек: посуда должна быть устойчивой, еда – привычной в первые дни, а новый рацион вводят постепенно. Собаке понадобятся игрушки для жевания и активных игр: они снимают напряжение и помогают направить энергию в полезное русло.

При подготовке дома важно позаботиться о безопасности: с пола убрать провода и мелкие вещи, бытовую химию хранить в недоступных местах, на окна поставить москитные сетки или ограничители. Питомцу нужно выделить личное пространство для отдыха, где его не будут тревожить. В первые дни адаптации это особенно важно.

Контакты ветеринарной клиники рядом с домом лучше подготовить заранее. В первые дни собака может вести себя настороженно, прятаться или не есть – это нормально. Не стоит навязывать собаке общение или звать много гостей.

Забрать животное домой можно через три дня после заключения договора. Без подписанного документа питомца не передают. Кошку везут в переноске, собаке нужны амуниция и адресник.

В Москве работают 13 городских приютов, где живут более 15 тысяч животных. Каждое животное проходит карантин, медицинское обследование, лечение при необходимости, вакцинацию, стерилизацию и чипирование. После адаптации, когда животное снова начинает доверять людям, специалисты ищут ему новых хозяев. Питомец может жить в приюте сколько угодно – пока не найдет семью.

Ранее на Рождественском бульваре начала работать фотовыставка сервиса "Моспитомец". Посетить экспозицию можно до 15 ноября. Она посвящена работе проекта, его результатам и животным, которые уже нашли новых хозяев.