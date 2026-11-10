Книжный фестиваль "Красная площадь" в 2027 году пройдет с 3 по 6 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

XIII Книжный фестиваль "Красная площадь" в 2027 году состоится в центре Москвы с 3 по 6 июня. Об этом Российский книжный союз (РКС) сообщил в своих соцсетях.

Этот фестиваль проводится по поручению Владимира Путина. В 2026 году его посетили 520 тысяч человек. Свою продукцию на ярмарке представили 400 издательств из 55 регионов России и Белоруссии.

Ранее москвичам напомнили, что в цифровой экосистеме города есть ряд сервисов, интересных книголюбам. Среди них – единый читательский билет, который открывает доступ к фондам всех 440 городских библиотек Москвы, где хранятся миллионы изданий.

Еще один сервис – "Библиотеки Москвы", работающий на mos.ru как цифровой помощник читателя. Поиск нужного издания ведется по автору, названию или жанру, результаты фильтруются по наличию в конкретной библиотеке, а выбранный экземпляр можно сразу забронировать.