Прокуратура начала проверку видео, где учитель поставил на колени школьника на Урале

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Прокуратура Свердловской области организовала проверку после публикации видео, на котором учитель физкультуры в Косулине применил силу к девятикласснику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 9 ноября педагог, который также является классным руководителем, на четвертом уроке во время классного часа применил недозволенные методы воспитания в отношении ученика.

На кадрах, распространенных местными СМИ, видно, как мужчина поставил подростка на колени и стукнул его по спине. Уточнялось, что учитель также схватил ученика за волосы из-за нарушения дисциплины и конфликта.

Ранее директора школы в Спасске-Дальнем оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд признал женщину виновной в халатности, из-за которой ученицы истязали второклассницу.

Поводом стал инцидент в сентябре 2025 года, когда пять девятиклассниц затащили восьмилетнюю девочку в туалет, душили ее и тыкали ей в лицо ершиком, пытаясь засунуть его в рот. Издевательства прекратили учителя, а мать пострадавшей утверждала, что руководство школы пыталось замолчать инцидент.