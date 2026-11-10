Wildberries&Russ зарегистрировала товарный знак "wb книги"

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Объединенная компания Wildberries&Russ (RWB) внесла в реестр Роспатента товарный знак "wb книги". Об этом свидетельствуют данные государственного реестра.

Правообладателем бренда указано ООО "РВБ". Исключительное право на обозначение закреплено за компанией до 20 марта 2036 года. Заявку на регистрацию подали 20 марта, а сведения о ее принятии опубликовали 6 ноября.

Новый знак охватывает широкий набор направлений. В перечень вошли электронные книги и аудиокниги, печатные издания, реализация такой продукции через интернет-площадки, работа электронных библиотек, прокат электронных книг, а также публикация текстовых материалов.

Изображение выполнено как комбинированное обозначение: графический элемент маркетплейса с буквами wb соединен со словом "книги". В описании зафиксировано цветовое сочетание – фуксия, фиолетовый, темно-фиолетовый, светло-розовый, розовый, сиреневый, фиолетово-розовый, голубой, бирюзовый, светло-бирюзовый, белый и черный.

Ранее певец Дима Билан оформил права на два товарных знака, связанных с его песнями. Речь идет о названиях "Мечтатели" и "На берегу неба". Заявки на регистрацию были поданы в марте 2026 года. Один из знаков зарегистрировали в октябре, второй – в ноябре.

