Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 15:46

Экономика

Wildberries&Russ зарегистрировала товарный знак "wb книги"

Фото: depositphotos/stasokulov

Объединенная компания Wildberries&Russ (RWB) внесла в реестр Роспатента товарный знак "wb книги". Об этом свидетельствуют данные государственного реестра.

Правообладателем бренда указано ООО "РВБ". Исключительное право на обозначение закреплено за компанией до 20 марта 2036 года. Заявку на регистрацию подали 20 марта, а сведения о ее принятии опубликовали 6 ноября.

Новый знак охватывает широкий набор направлений. В перечень вошли электронные книги и аудиокниги, печатные издания, реализация такой продукции через интернет-площадки, работа электронных библиотек, прокат электронных книг, а также публикация текстовых материалов.

Изображение выполнено как комбинированное обозначение: графический элемент маркетплейса с буквами wb соединен со словом "книги". В описании зафиксировано цветовое сочетание – фуксия, фиолетовый, темно-фиолетовый, светло-розовый, розовый, сиреневый, фиолетово-розовый, голубой, бирюзовый, светло-бирюзовый, белый и черный.

Ранее певец Дима Билан оформил права на два товарных знака, связанных с его песнями. Речь идет о названиях "Мечтатели" и "На берегу неба". Заявки на регистрацию были поданы в марте 2026 года. Один из знаков зарегистрировали в октябре, второй – в ноябре.

Читайте также


бизнесэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика