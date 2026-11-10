Агентство "Москва": 11-летний мальчик-зацепер лишился ноги при наезде поезда в Щербинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

11-летний мальчик попал под поезд, занимаясь зацепингом в Щербинке в ТиНАО. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника журналистов, в результате случившегося ребенок лишился ноги. Мальчика доставляют в больницу. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее пьяный молодой человек прокатился на хвостовой части вагона поезда в метро. Станция, на которой произошел инцидент, не называлась.

Мужчину планировалось привлечь к административной ответственности. За умышленное неисполнение требований транспортной безопасности ему грозил штраф в размере 20–30 тысяч рублей.