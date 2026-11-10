"Зима в Москве" помогает бизнесу привлекать новых клиентов и наращивать продажи

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Городские сезонные программы "Зима в Москве" и "Лето в Москве" стали заметным фактором роста туристического потока и экономики столицы. Об этом в беседе с РБК рассказал руководитель дирекции общегородских проектов "Мостуризма" Иван Малофеев.

По его словам, в 2025 году Москву посетили 26,5 миллиона туристов – на полмиллиона больше, чем годом ранее. За первый квартал 2026-го в столицу приехали почти 6 миллионов гостей, включая 550 тысяч иностранцев.

Основной вклад в такую динамику внес событийный туризм, уточнил Малофеев. Проведение мероприятий напрямую отражается на выручке компаний и пополнении городского бюджета.

Летом прошлого года выручка организаций общественного питания, культуры и досуга увеличилась почти на 24% и достигла 295 миллиардов рублей. Зимний сезон прибавил 17,8%. Общий оборот туристического потребления превысил 1,8 триллиона рублей, а индустрия гостеприимства принесла в бюджет 250 миллиардов рублей.

Для предпринимателей участие в фестивалях – способ найти новых клиентов и партнеров. Город предоставляет готовые площадки в парках, на набережных и в районных пространствах, где можно представить товары, повысить узнаваемость бренда и завести деловые связи. По итогам летнего сезона 2025 года больше половины участников проектов зафиксировали рост выручки.

Крупные события меняют и городскую среду: обновляются парки, пешеходные зоны, транспортная инфраструктура. Поэтому туристы чаще выбираются за пределы исторического центра, например, на Северный речной вокзал или в кинопарк "Москино". Растет спрос и на семейные поездки, и на специальные гастрономические программы.

В "Мостуризме" отметили, что город перешел от разовых праздников к непрерывным сезонным программам. Такой подход позволяет сглаживать разрыв между летним пиком и зимними месяцами, а также влияет на качество жизни москвичей.

Согласно опросам, после посещения летних площадок 95% в жителей заявили, что город стал для них привлекательнее, а 93% стали чаще бывать на свежем воздухе.

Третий сезон зимнего проекта стартует 1 декабря. В его рамках обустроят катки, тюбинговые горки, а также откроют павильоны и ярмарки, организуют культурные и благотворительные мероприятия. Всего проект "Зима в Москве" объединит больше 500 площадок по всему городу.