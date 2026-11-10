Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 19:02

Город

"Зима в Москве" помогает бизнесу привлекать новых клиентов и наращивать продажи

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Городские сезонные программы "Зима в Москве" и "Лето в Москве" стали заметным фактором роста туристического потока и экономики столицы. Об этом в беседе с РБК рассказал руководитель дирекции общегородских проектов "Мостуризма" Иван Малофеев.

По его словам, в 2025 году Москву посетили 26,5 миллиона туристов – на полмиллиона больше, чем годом ранее. За первый квартал 2026-го в столицу приехали почти 6 миллионов гостей, включая 550 тысяч иностранцев.

Основной вклад в такую динамику внес событийный туризм, уточнил Малофеев. Проведение мероприятий напрямую отражается на выручке компаний и пополнении городского бюджета.

Летом прошлого года выручка организаций общественного питания, культуры и досуга увеличилась почти на 24% и достигла 295 миллиардов рублей. Зимний сезон прибавил 17,8%. Общий оборот туристического потребления превысил 1,8 триллиона рублей, а индустрия гостеприимства принесла в бюджет 250 миллиардов рублей.

Для предпринимателей участие в фестивалях – способ найти новых клиентов и партнеров. Город предоставляет готовые площадки в парках, на набережных и в районных пространствах, где можно представить товары, повысить узнаваемость бренда и завести деловые связи. По итогам летнего сезона 2025 года больше половины участников проектов зафиксировали рост выручки.

Крупные события меняют и городскую среду: обновляются парки, пешеходные зоны, транспортная инфраструктура. Поэтому туристы чаще выбираются за пределы исторического центра, например, на Северный речной вокзал или в кинопарк "Москино". Растет спрос и на семейные поездки, и на специальные гастрономические программы.

В "Мостуризме" отметили, что город перешел от разовых праздников к непрерывным сезонным программам. Такой подход позволяет сглаживать разрыв между летним пиком и зимними месяцами, а также влияет на качество жизни москвичей.

Согласно опросам, после посещения летних площадок 95% в жителей заявили, что город стал для них привлекательнее, а 93% стали чаще бывать на свежем воздухе.

Третий сезон зимнего проекта стартует 1 декабря. В его рамках обустроят катки, тюбинговые горки, а также откроют павильоны и ярмарки, организуют культурные и благотворительные мероприятия. Всего проект "Зима в Москве" объединит больше 500 площадок по всему городу.

Проект "Зима в Москве" начнется 1 декабря

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
городфестивали

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика