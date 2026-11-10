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10 ноября, 18:31

Политика

Лавров не исключил, что Киев может начать наказывать друзей и союзников РФ

Фото: kremlin.ru

Киевский режим может на каком-то этапе перейти к наказанию друзей и союзников России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"С него станется", – приводит ТАСС ответ Лаврова на вопрос о рисках и вероятности ударов Киева по территории государств – участников ОДКБ при переносе туда российских центров обработки данных.

По его словам, чтобы не допустить такого развития событий, уже подготовлены решения для утверждения главами государств. Они касаются прежде всего совершенствования противовоздушной обороны и работы коллективных авиационных сил.

Помимо этого, внутри России принимаются меры по усилению защиты объектов критической инфраструктуры. Лавров подчеркнул, что существуют и другие возможности, которые будут максимально использоваться.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что Россия и США ведут переговоры о реализации совместных проектов в сфере дата-центров. Кроме того, по данным СМИ, "Ростелеком" работает над созданием подземных центров обработки данных (ЦОД) с повышенным уровнем защиты от внешних угроз.

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