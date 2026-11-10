Криптобиржа Binance сообщила об обнаруженной уязвимости в iOS 27.2

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Криптовалютная биржа Binance обнаружила уязвимость в iOS, позволяющая вредоносным программам читать локальные файлы других приложений. Об этом говорится в публикации площадки в социальной сети X.

Уязвимость получила название worse_query. Она затрагивает версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2. Согласно данным Binance, эта проблема создает угрозу для сид-фраз, закрытых ключей и учетных данных во всей экосистеме iOS.

В конце октября криптобиржа сообщила об атаке хакеров. Потери могли составить 6,3 миллиарда долларов. Позднее Binance покрыла 95% суммы ущерба от хакерской атаки.

Оставшиеся 5% приходятся на менее ликвидные токены, покупка которых "в необходимом объеме занимает больше времени". Кроме того, криптовалютная биржа в качестве превентивной меры отозвала все API-ключи, связанные со сторонней платформой SignalPlus. Причиной стало сообщение о потенциальной проблеме безопасности.

В Binance подчеркнули, что системы самой биржи не пострадали, а средства пользователей в безопасности. Держателям аккаунтов на SignalPlus посоветовали зайти на криптобиржу напрямую и проверить позиции и открытые ордера.