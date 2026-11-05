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05 ноября, 14:24

Происшествия

Binance из-за угрозы безопасности отозвала все API-ключи, связанные с SignalPlus

Фото: 123RF.com/salarko

Криптовалютная биржа Binance в качестве превентивной меры отозвала все API-ключи, связанные со сторонней платформой SignalPlus. Причиной стало сообщение о потенциальной проблеме безопасности, говорится в публикации площадки в социальной сети X.

В Binance подчеркнули, что системы самой биржи не пострадали, а средства пользователей в безопасности. Держателям аккаунтов на SignalPlus советуют зайти в Binance напрямую и проверить позиции и открытые ордера.

Повторно привязывать API-ключи рекомендуют только после подтверждения полного устранения проблемы со стороны SignalPlus. Также в компании указали на необходимость использовать функцию ограничения доступа по IP-адресам. Платформам, интегрированным с биржей, Binance рекомендовала пересмотреть настройки безопасности, следить за подозрительной активностью и сразу сообщать о выявленных угрозах.

В конце октября криптобиржа сообщала, что подверглась атаке хакеров. Потери могли составить 6,3 миллиарда долларов. Позднее криптовалютная биржа Binance покрыла 95% суммы ущерба от хакерской атаки. Оставшиеся 5% приходятся на менее ликвидные токены, покупка которых "в необходимом объеме занимает больше времени".

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