Криптобиржа Binance возместила 95% ущерба от взлома

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Криптовалютная биржа Binance покрыла 95% суммы ущерба от хакерской атаки. Оставшиеся 5% приходятся на менее ликвидные токены, сообщила компания в соцсети X.

Остаток приходится на "менее ликвидные" токены, покупка которых "в необходимом объеме занимает больше времени". Компания намерена завершить приобретение оставшихся активов вместе с отраслевыми партнерами.

Инцидент, по предварительной оценке Binance, затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Клиентские средства в BTC, ETH, USDT и других активах уже восполнены.

В ночь на 30 октября сооснователь биржи Чанпэн Чжао заявил о приостановке ввода и вывода средств. По предварительным подсчетам компании, атака затронула активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Порядка 3 миллиардов долларов из них удалось заблокировать с привлечением партнеров.

В результате расследования были выявлены новые возможные точки проникновения. Компания пообещала покрыть потери за счет собственных средств и фонда SAFU. Вскоре биржа начала возвращать пользователям активы, затронутые взломом.

