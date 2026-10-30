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30 октября, 13:17

Происшествия

Binance выявила дополнительные точки взлома при расследовании атаки на биржу

Фото: Getty Images/Dan Kitwood

Криптобиржа Binance обнаружила новые точки взлома в ходе расследования инцидента с несанкционированным выводом средств. Об этом компания сообщила в соцсети X.

Изначально специалисты предполагали, что причиной произошедшего мог стать взлом ноутбука. Однако дальнейшая проверка позволила обнаружить другие точки проникновения, отметили в компании.

Binance продолжает собирать информацию о случившемся и обещает сообщать новые подробности по мере их поступления. При этом биржа намерена придерживаться ранее объявленного графика и восстановить возможность вывода средств через 45 часов.

Компания пообещала покрыть все потери за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU. Кроме того, Binance привлекла правоохранительные органы и специалистов по анализу блокчейна для отслеживания и возврата средств, а также установления личностей злоумышленников.

Сооснователь Binance Чанпэн Чжао сообщил о взломе площадки и начале расследования в ночь на 30 октября. Он заверил пользователей, что их средства находятся в безопасности.

По предварительной оценке компании, атака затронула активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Около 3 миллиардов долларов удалось заморозить при содействии партнеров. После происшествия биржа приостановила ввод и вывод средств, а также торги.

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