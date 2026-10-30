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30 октября, 10:35

Происшествия

Маск заявил о нулевом дне, комментируя информацию о взломе криптобиржи Binance

Фото: ТАСС/AP/Godofredo A. VГЎsquez

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на информацию о взломе криптобиржи Binance фразой о нулевом дне, намекнув на то, что уязвимости системы необходимо устранить как можно скорее во избежание новых атак со стороны хакеров. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на публикацию в соцсети X.

Пользователь KobeissiLetter, комментируя кибератаку на Binance, заявил, что она может стать крупнейшим взломом в истории криптовалютного рынка. Маск в ответ на это заявил, что в этой ситуации "каждый день – нулевой день". Таким образом, глава SpaceX намекнул, что программная уязвимость все еще представляет опасность.

Термином "нулевой день" (Zero-day) специалисты по разработке программ и компьютерного оборудования называют уязвимость, которую хакеры могут использовать для атаки немедленно, еще до выпуска исправления. Это значит, что на устранение проблемы отводится "ноль дней", прежде чем злоумышленники снова смогут ею воспользоваться.

О взломе криптовалютной биржи Binance стало известно 30 октября. После произошедшего биржа временно остановила операции по пополнению и выводу средств. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать компрометация ноутбука одного из инженеров компании.

Общий ущерб оценивается в 6,3 миллиарда долларов. При этом около 3 миллиардов долларов затронутых активов удалось заморозить при помощи партнеров из блокчейн-индустрии. Представители Binance отметили, что биржа возьмет на себя все потери, и заверили пользователей в сохранности их средств.

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