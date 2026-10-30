Россияне заполонили Сеть шутками про взлом крупнейшей в мире криптобиржи Binance

30 октября произошел взлом крупнейшей криптобиржи Binance. Предварительный ущерб оценивается в более чем 6 миллиардов долларов. Однако россияне не стали переживать по этому поводу и превратили его в новый источник шуток. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Похоже, это взлом"

О хакерской атаке на крупнейшую в мире криптобиржу Binance стало известно в ночь на 30 октября. В результате цифровые деньги ушли на неизвестный криптовалютный адрес. Предварительный ущерб оценили в 6,3 миллиарда долларов.





Чанпэн Чжао сооснователь Binance Похоже, это взлом Binance. <...> Я больше не управляю Binance, но как акционер ожидаю, что все средства пользователей будут полностью возмещены.

Криптобиржа временно приостановила операции по пополнению и выводу средств. В компании это объяснили необходимостью проверить безопасность платформы. По одной из версий, хакерам удалось взломать ноутбук инженера-разработчика – технику изучат, чтобы отследить путь атаки. По завершении проверки в компании пообещали опубликовать подробный отчет, где в том числе будут указаны первопричины инцидента.

Позже стало известно, что вывод средств с криптобиржи может быть доступен в течение 48 часов после взлома. При этом Binance уже приступила к возврату пользовательских активов, затронутых в результате вывода средств с платформы.

Американский предприниматель Илон Маск не остался в стороне: на своей странице в соцсети X он обратил внимание на возможные риски использования подобных схем будущими моделями ИИ.

"В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека", – предположил он.

"Мои 0,11 доллара на месте"

Большинство русскоязычных пользователей Сети обрадовались, что их проблема не коснулась. На эту тему появилось множество комментариев и мемов в соцсетях, основной посыл которых – деньги не украдут, если ты не богат.

"Как хорошо, что я бедная!", "если те, кто взломал Binance, читают меня, то, пожалуйста, не воруйте мои 347 долларов на счету", "вот вам и ретро-Меркурий в Скорпионе, который идет в этот раз по теме финансов в том числе", "когда прочитал, что взломали Binance, я был ошарашен, и в панике пошел проверять счета. <...> Ужаснулся, думал, все кончено, открыл бутылку с водой из-под крана и вспомнил, что у меня ж нет денег", "Binance взломали, но, слава богу, меня это не коснулось, мои 0,11 доллара на месте", "после взлома Binance моя бедность в очередной раз меня спасла", – высказались пользователи Сети.



пользователь Сети Я вообще спокоен. Хакеры увидят мой баланс и сами скинут мне пару тысяч из жалости.

Других новость о взломе криптобиржи сподвигла поделиться лайфхаками, как и в чем хранить деньги и каким образом их приумножить.

"Погрузка щебня сейчас звучит надежнее любой биржи", "реальность снова меняет правила", "лучше налички ничего нет, я храню всю валюту в банке. 3-литровой банке под кроватью", "наличка рулит", – отметили комментаторы.

Способ справляться с тревогой

При этом в октябре 2026-го около трети россиян действительно признались, что их расходы превышают доходы. Соответствующими результатами опроса поделился фонд "Общественное мнение". У 49% респондентов доходы и расходы примерно совпали, а отложить финансы смогли только 16% опрошенных.

До этого Роскачество выяснило: больше половины россиян считают, что размер финансовой "подушки безопасности" в идеале должен быть равен годовому доходу. На практике в случае непредвиденной ситуации, например, при внезапной потере стабильного заработка, имеющихся сбережений многим хватит ненадолго. Согласно результатам исследования, поддерживать привычный образ жизни на накопления 37% опрошенных смогут на протяжении 1–2 месяцев, 20% продержатся 1–3 месяца, 13% – 3–6 месяцев.

На фоне этого клинический психолог и нейропсихолог Татьяна Маремпольская отметила в разговоре с Москвой 24, что ситуация с забавными постами россиян по поводу взлома Binance – это яркий пример того, как юмор помогает справиться с тревогой.





Татьяна Маремпольская клинический психолог, нейропсихолог Шутка в таких ситуациях – это наиболее распространенный интеллектуальный способ справляться с тревогой и страхом неопределенности, а тут еще и тема денег. Юмор в этой ситуации помогает пережить мысли о финансовой уязвимости.

У большинства россиян не было возможности полноценно торговать на Binance: в сентябре 2023-го платформа объявила об уходе из РФ, поэтому шутки на фоне взлома могут быть и эмоциональной разрядкой. Таким образом люди пытаются минус обернуть себе в плюс, считает эксперт.



Психолог отметила, что адекватный интеллектуальный юмор в целом добавляет внутренней собранности и уверенности в подобных ситуациях. Однако речь именно о здоровых шутках и умении посмеяться, в том числе и над собой, а не о злорадстве над пострадавшими от взлома, подчеркнула она.

