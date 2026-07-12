Жители Мытищ разместили анкету друга на грузовике в попытке найти ему жену

Жители подмосковных Мытищ заметили машину с необычным баннером – на нем расположилось объявление о знакомстве. Как выяснилось, находчивые друзья некоего Андрея решили найти ему спутницу жизни неординарным способом. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мне бы таких друзей"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alexander__ovcharov

В Сети завирусилась фотография машины с необычным баннером на кузове. На нем размещено объявление о знакомстве с крупной фотографией зеленоглазого брюнета.

"Это Андрюха, и он ищет девушку", – гласит надпись.

Там же перечислены все достоинства кандидата.





надпись на баннере Его плюсы: добрый и веселый, давно съехал от мамы, вкусно готовит, рост 190.

Также на баннере расположен QR-код, по которому можно зарегистрироваться на сайте знакомств и написать Андрею. Однако прямых контактов молодого человека не указано.

Фото необычной машины попало в различные паблики, и в итоге выяснилось, что сам Андрей ничего не знал о проделках друзей. Снимок вызвал бурное обсуждение: одни сосредоточились на качествах парня, другие отметили смекалку его товарищей, а третьи и вовсе предположили, что это фейк.

"Мне бы таких друзей", "надо брать", "оригинально", "красивый Андрей", "шутки шутками, а я реально отсканила анкету и поставила лайк", "хорошие друзья", "можно было оставить только рост", "этого чувака, может быть, и не существует", – высказались пользователи.

"Одним не будешь уже точно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alexander__ovcharov

Позднее один из друзей Андрея Александр разместил в своих соцсетях ролик с реакцией товарища на машину с его анкетой. Парень явно был шокирован необычным сюрпризом.

"Все, Андрюх, одним не будешь уже точно, весь двор уже в курсе", – заявил голос за кадром, пока Андрей отправился поближе рассмотреть баннер.

При этом до того, как представить сюрприз, Александр спросил у друга, какие девушки ему нравятся и что они должны уметь.

"Не знаю, вкусно готовить", – лишь таким требованием к потенциальной избраннице ограничился молодой человек.

Сам Александр в подписи к ролику обозначил, что у его друга самые серьезные намерения, ведь друзья "ищут ему жену". Однако продолжения истории в блоге пока не появилось.

В свою очередь портал Regions выяснил некоторые подробности об Андрее: ему 25 лет, рост соответствует заявленному, а знак зодиака – водолей. Также в его анкете на сайте знакомств указано, что он предприниматель, а детей у него нет.

Среди его интересов также указаны активный отдых, фитнес, футбол, видеосъемка, ведение блога, саморазвитие, кинотеатры, концерты и встречи с друзьями.

"Способ – бомба"

В феврале в Сети также завирусился необычный способ найти пару. Жительница Москвы выложила ролик, в котором показала, как разложила собственные фотографии с посланием на обороте на лобовые стекла машин на парковке. Девушка рассказала, что в итоге ей написали два молодых человека. Однако в процессе общения "один слился", но "другой оказался нормальным".

"В общем, способ – бомба, пользуйтесь", – резюмировала автор видео.

Ранее в Сети распространился и другой нестандартный вариант поиска второй половинки – при помощи ведущего на канал в соцсетях QR-кода, размещенного на собственном автомобиле.

В июле также сообщалось, что в качестве инструмента для знакомств набирают популярность онлайн-игры. Руководитель отдела маркетинга игрового лаунджа Дмитрий Ходюш объяснил в беседе с "Лентой.ру", что игроки уже находятся "в одном контексте", поэтому общение завязывается само собой. Помимо этого, важная роль отводится голосовому чату, благодаря которому можно быстрее и легче установить контакт с собеседником, чем в переписке.

Также, по словам эксперта, игра помогает быстрее раскрыть человека и проявляет его качества.





Дмитрий Ходюш руководитель отдела маркетинга игрового лаунджа Вы сразу видите, как человек принимает решения, реагирует на ошибки и взаимодействует с командой. Это позволяет быстрее понять, насколько вам комфортно общаться.

По словам Ходюша, игры уже сами по себе являются фильтром интересов и люди объединяются благодаря общему увлечению. А прохождение сложных препятствий или совместная победа способствуют возникновению эмоциональной связи между игроками. При этом онлайн-игры все же не могут полноценно конкурировать с дейтинг-сервисами, потому что в них знакомства являются не целью, а следствием, добавил эксперт.