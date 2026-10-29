Глава ЕЦБ Лагард сообщила о перенесенной операции по удалению рака кожи

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая ранее объявила о своей отставке, перенесла операцию по удалению рака кожи. Об этом она сообщила в обращении к персоналу организации в соцсети Х.

Лагард обратила внимание на пластыри на своем лице и пошутила, что это не "последствия занятий кикбоксингом в Таиланде", а небольшая операция. Она также рекомендовала всем регулярно обследоваться у специалистов и прислушиваться к их советам.

Ранее стало известно, что экс-президент США Джо Байден проходит лечение от метастатического рака. Уточнялось, что он находится в окружении близких и в основном уделяет время своему здоровью.

Рак предстательной железы у политика диагностировали в 2025 году. Онкология успела распространиться на кости. Тогда же он прошел курс гормональной и лучевой терапии.

