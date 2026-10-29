В России могут сделать бесплатными углубленные медобследования детей-спортсменов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением сделать бесплатными углубленные медицинские обследования для несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии предлагают установить единый минимальный федеральный порядок, который гарантирует бесплатное прохождение таких обследований в объеме и с периодичностью, предусмотренными приказом Минздрава РФ.

По мнению авторов инициативы, право на обследование должно определяться фактом прохождения ребенком спортивной подготовки и установленными медтребованиями, а не только включением в состав сборной команды или предварительный список конкретного диспансера. При этом для детей, которым достаточно обычного профилактического осмотра, дополнительное углубленное обследование не должно быть обязательным.

Депутаты указали, что единый маршрут бесплатного обследования снизит расходы семей в случаях, когда необходимое медсопровождение пока не обеспечено бюджетным финансированием, а также уменьшит риск задержки допуска к безопасным занятиям спортом.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев предложил проиндексировать президентские стипендии для всех российских атлетов, получивших допуск к международным соревнованиям. Он отметил, что Спартакиада народов России стала основным отборочным этапом к Олимпийским играм. При этом, по его словам, до этого призовые за участие в Спартакиадах не выплачивались.

