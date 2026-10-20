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20 октября, 14:09

Спорт

Дегтярев предложил увеличить стипендии допущенным до турниров спортсменам

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил проиндексировать президентские стипендии для всех российских атлетов, получивших допуск к международным соревнованиям. С такой инициативой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину на встрече.

Дегтярев отметил, что Спартакиада народов России стала основным отборочным этапом к Олимпийским играм. При этом, по его словам, ранее призовые за участие в Спартакиадах не выплачивались. Позже, в период ограничений на допуск российских атлетов к международным турнирам, выплаты получали только спортсмены, которые не могли выступать за рубежом.

Сейчас, как пояснил Дегтярев, часть российских атлетов по-прежнему не допущена до соревнований, однако большинство уже получили такой допуск. Министр также подчеркнул, что у Минспорта есть средства для выплат.

"Я предлагаю всем эти призовые выплатить и даже их проиндексировать. В правительстве мы на эту тему работу начали, но хотел от вас добро получить", – добавил Дегтярев.

Ранее Дегтярев назвал дискриминацией допуск российских спортсменов на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Брашове в нейтральном статусе и без флагов. Он заявил, что такие условия нарушают рекомендации МОК, и сообщил о подготовке судебных исков.

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