20 октября, 13:35Спорт
Федерация ски-альпинизма будет создана в России
Фото: 123RF.com/samot
Всероссийская федерация ски-альпинизма будет создана в стране в ближайшее время. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
"Медаль у нас была (на Олимпийский играх. – Прим. ред.) в Милане, серебро", – напомнил министр.
По его словам, сейчас развитием дисциплины занимается Федерация скалолазания России.
Международный олимпийский комитет ранее утвердил ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских игр 2030 года. На первенстве будет разыграно пять комплектов наград.
Ски-альпинизм сочетает в себе альпинистские техники для преодоления сложных участков рельефа, скоростной спуск и подъем на лыжах.