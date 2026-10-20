Федерация ски-альпинизма будет создана в России

Фото: 123RF.com/samot

Всероссийская федерация ски-альпинизма будет создана в стране в ближайшее время. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Медаль у нас была (на Олимпийский играх. – Прим. ред.) в Милане, серебро", – напомнил министр.

По его словам, сейчас развитием дисциплины занимается Федерация скалолазания России.

Международный олимпийский комитет ранее утвердил ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских игр 2030 года. На первенстве будет разыграно пять комплектов наград.

Ски-альпинизм сочетает в себе альпинистские техники для преодоления сложных участков рельефа, скоростной спуск и подъем на лыжах.