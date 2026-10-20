Приостановка участия Армении в ЕАЭС может повысить цену российского газа для нее на 69%

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Стоимость российского газа для Армении может вырасти с 177,5 до 300 долларов за тысячу кубометров в случае приостановки участия республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на совместный доклад России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Согласно прогнозу, оценка предполагает сохранение нынешнего объема поставок газа. При этом указанная цена носит индикативный характер и в реальности может оказаться выше.

Ранее четыре страны ЕАЭС допустили временную приостановку действия договора об участии Армении в объединении на фоне ее курса на вступление в Евросоюз. Как отмечается в докладе, закон о начале процесса вступления в ЕС создает противоречия между обязательствами Еревана в рамках ЕАЭС и внедрением европейского законодательства.

В случае приостановки договора Армения также может лишиться действующих режимов свободной торговли с Ираном, Вьетнамом, Сербией, Монголией и ОАЭ.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян признавал невозможность одновременного членства страны в ЕАЭС и Евросоюзе, но называл сотрудничество с государствами союза одним из внешнеполитических и экономических приоритетов.