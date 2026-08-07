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07 августа, 11:51

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Пашинян: Армения понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС

Армения понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС – Пашинян

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика понимает невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе (ЕС). Об этом он сказал, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате в Киргизии, передает ТАСС.

Он уточнил, что Армения приняла к сведению заявление лидеров четырех государств ЕАЭС от 29 мая 2026 года, в котором была выражена поддержка проведения в республике референдума по вопросу вступления в ЕС.

В 2025 году в Армении был принят закон о начале вступления в ЕС. По словам премьера, стратегической целью этого закона является создание альтернативы для страны. При этом он отметил, что сам факт принятия документа не означает, что Армения в данный момент имеет возможность стать членом ЕС.

Пашинян также указал, что укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Армении. Этот подход, по его словам, найдет отражение в программе нового правительства, которое ему доверено возглавить.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Ереван пытается повышать ставки в отношениях с Москвой, вместо того чтобы вести конструктивный диалог. Как сказал замдиректора департамента информации и печати министерства Алексей Фадеев, демонстративные заигрывания армянских властей с Украиной также ставят под сомнение их готовность к союзническому взаимодействию с Россией.

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