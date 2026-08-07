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07 августа, 11:33

Политика

72,3% россиян выразили доверие Путину

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба президента Российской Федерации

72,3% россиян, то есть 7 человек из 10, доверяют Владимиру Путину, сообщили в Аналитическом центре ВЦИОМ по итогам опроса, опубликованного на сайте организации.

Опрос проведен с 27 июля по 2 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод – комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.

Работу Путину на посту главы государства одобряют 65,9% опрошенных. Недоверие президенту выразили 22,6% респондентов, не одобряют его деятельность 22,7%.

Работу правительства России одобряют 44,8% респондентов, противоположное мнение высказали 24,1%. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 55,7% респондентов, не доверяют – 23,1%.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то опрошенные проголосовали бы следующим образом:

  • 32,1% – за "Единую Россию";
  • 10,4% – за КПРФ;
  • 9,3% – за ЛДПР;
  • 8,6% – за "Новых людей";
  • 5,8% – за "Справедливую Россию";
  • 10,3% – за непарламентские партии.

Ранее сообщалось, что 56% россиян считают, что у высшего руководства страны есть долгосрочная стратегия развития государства. 37% опрошенных отчетливо представляют перспективу развития РФ в ближайшие пять лет. 43% граждан уверены в предсказуемом будущем РФ.

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