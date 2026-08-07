Исполнитель роли Лермонтова Аблогин получил 3 года колонии за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд вынес приговор актеру театра и кино Владимиру Аблогину, известному по роли Михаила Лермонтова в фильме 2014 года, признав его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Его приговорили к 3 годам лишения свободы. По версии следствия, актер общался с потерпевшим в мессенджере и, представляясь священнослужителем, пытался получить от него 6 миллионов рублей якобы на благотворительную помощь детям. В январе 2026 года его задержали.

Сторона защиты настаивала, что актер не знал о преступном характере своих действий, выполнял просьбу знакомого и полагал, что таким образом помогает театру с финансированием.

Адвокат также обращал внимание на то, что Аблогин – публичная медийная личность, снимавшаяся во многих отечественных фильмах в главных ролях.

Сейчас актеру 41 год. Он исполнил главную роль в фильме "Лермонтов" режиссера Максима Беспалого, а также сыграл эпизодическую роль в картине Глеба Панфилова "Иван Денисович".

Ранее сообщалось, что сын актера, известного по сериалу "Интерны", Вадима Демчога Вильям отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу. По информации следствия, он помог телефонным мошенникам похитить у пенсионера 1,8 миллиона рублей. При этом его адвокат отмечал, что Демчог возместил нанесенный ущерб.

