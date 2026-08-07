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07 августа, 13:23

Город

Капитальный ремонт проведут в пяти домах в Восточном Дегунине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Капитальный ремонт пройдет в пяти многоквартирных домах 1971–1990 годов постройки в столичном районе Восточное Дегунино. Об этом рассказал председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Здания находятся по адресам улица 800-летия Москвы, дом 7, корпус 1, и дом 9, Дубнинская улица, дом 10, корпус 5, дом 30, корпус 2, и дом 50.

"Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта пяти жилых домов на севере столицы. С учетом конструктивных особенностей и технического состояния каждого здания документацией предусмотрен комплекс работ", – отметил он.

Специалисты приведут в порядок мусоропроводы, системы водоснабжения, канализации и отопления. Затем они отремонтируют места прохождения коммуникаций и подвальные помещения, а также проведут антисептическую обработку и гидроизоляцию стен и полов.

В домах на улице 800-летия Москвы и улице Дубнинской мастера приведут в порядок кровлю и вентиляционные шахты, на лоджиях заменят экраны и отливы, проведут гидроизоляцию и уложат напольное покрытие.

На фасад здания 1974 года постройки специалисты нанесут защитно-декоративную штукатурку. После ремонта в подъездах появятся новое напольное покрытие, перила и почтовые ящики.

По словам замгендиректора Фонда капитального ремонта Павла Рябоненко, дома 9 и 7, корпус 1, на улице 800-летия Москвы входят в единый архитектурный ансамбль, поэтому они будут выполнены в одной цветовой гамме – кремово-белый, бледно-ванильный и медово-желтый оттенки.

В доме 50 на Дубнинской улице основной объем работ придется на восстановление, а в доме 10, корпусе 5, планируется обновить фасад при помощи армированной штукатурки.

С начала этого года специалисты выполнили капитальный ремонт 469 многоквартирных домов в Москве. Программа капремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее вошло около 30 тысяч зданий общей площадью более 330 миллионов квадратных метров.

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