Daily Star: мужчина убил жену с помощью кобры в Индии

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В Индии суд признал банковского служащего Сураджа Кумара виновным в убийстве своей жены Утры. Мужчина использовал для нападения ядовитую кобру, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

По версии следствия, муж заранее спланировал преступление, чтобы получить доступ к приданому супруги и страховой выплате. Утра имела инвалидность и до этого уже пережила нападение змеи: в марте 2020 года ее укусила гадюка, после чего женщина долго лечилась и восстанавливалась в доме родителей. Позже ее укусила кобра, и на следующий день женщина скончалась. Рептилию нашли в комнате и убили.

Родственники погибшей заподозрили неладное из-за двух похожих происшествий и обратились в полицию. Следствие установило, что Сурадж купил двух ядовитых змей у ловца и использовал их для нападений на жену. Перед вторым преступлением он дал Утре снотворное, а затем запустил кобру в комнату. Чтобы сделать рептилию агрессивнее, мужчина несколько дней не кормил ее.

Также выяснилось, что незадолго до смерти женщины была оформлена страховка жизни, а часть ее золотых украшений исчезла. Полиция обнаружила 38 ювелирных изделий, спрятанных на каучуковой плантации. По делу также проходили родственники осужденного, которых подозревали в сокрытии имущества и уничтожении доказательств. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Ранее в индийском городе Патан мужчина убил свою соседку из-за долга. Предварительно, женщина взяла у соседа взаймы пять тысяч рупий на срочные расходы. Мужчина неоднократно требовал вернуть деньги, но та просила отсрочку. В один из дней мужчина ворвался в дом с ведром горючей жидкости, облил соседку и поджег ее. Пострадавшая скончалась в больнице.