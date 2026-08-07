Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 14:50

Происшествия
Главная / Новости /

Daily Star: мужчина убил жену с помощью кобры в Индии

В Индии мужчина убил жену с помощью кобры

Фото: 123RF.com/shafiqsdesign

В Индии суд признал банковского служащего Сураджа Кумара виновным в убийстве своей жены Утры. Мужчина использовал для нападения ядовитую кобру, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

По версии следствия, муж заранее спланировал преступление, чтобы получить доступ к приданому супруги и страховой выплате. Утра имела инвалидность и до этого уже пережила нападение змеи: в марте 2020 года ее укусила гадюка, после чего женщина долго лечилась и восстанавливалась в доме родителей. Позже ее укусила кобра, и на следующий день женщина скончалась. Рептилию нашли в комнате и убили.

Родственники погибшей заподозрили неладное из-за двух похожих происшествий и обратились в полицию. Следствие установило, что Сурадж купил двух ядовитых змей у ловца и использовал их для нападений на жену. Перед вторым преступлением он дал Утре снотворное, а затем запустил кобру в комнату. Чтобы сделать рептилию агрессивнее, мужчина несколько дней не кормил ее.

Также выяснилось, что незадолго до смерти женщины была оформлена страховка жизни, а часть ее золотых украшений исчезла. Полиция обнаружила 38 ювелирных изделий, спрятанных на каучуковой плантации. По делу также проходили родственники осужденного, которых подозревали в сокрытии имущества и уничтожении доказательств. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Ранее в индийском городе Патан мужчина убил свою соседку из-за долга. Предварительно, женщина взяла у соседа взаймы пять тысяч рупий на срочные расходы. Мужчина неоднократно требовал вернуть деньги, но та просила отсрочку. В один из дней мужчина ворвался в дом с ведром горючей жидкости, облил соседку и поджег ее. Пострадавшая скончалась в больнице.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика