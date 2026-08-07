Роспотребнадзор одобрил открытие сезона на 105 пляжах Анапы

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Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 зонах Анапы в Краснодарском крае. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт правительства РФ.

В документе указывается, что экспертизу прошли еще 4 пляжа.

В конце июля в Анапе работали 100 пляжей. Специалисты провели мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было.

Черное море подверглось загрязнению мазутом в конце 2024 года из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Позже стало известно, что инцидент произошел из-за несоблюдения сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района небезопасными для купания, а спустя год на участке более 5 километров прибрежной зоны был насыпан новый песок.

