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31 июля, 16:19

Туризм

100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Борис Кремер

100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона в 2026 году, еще 12 проходят экспертизу. Об этом сообщили в канале правительства РФ в MAX.

"Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано", – говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего при крушении танкеров в Керченском проливе.

Черное море подверглось загрязнению мазутом в конце 2024 года – потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Позже стало известно, что инцидент произошел из-за несоблюдения сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района небезопасными для купания, а спустя год на участке более 5 километров прибрежной зоны был насыпан новый песок.

После в регионе начался купальный сезон. Планируется, что он продлится до 30 сентября.

Популярность отдыха в Анапе выросла вдвое

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