20 мая, 22:22

Общество

В Анапе восстановили более 5 километров песчаных пляжей после ЧС с танкерами

Фото: МАХ/"Оперативный штаб - Краснодарский край"

Более пяти километров пляжной территории в Анапе отсыпано завезенным чистым песком. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Всего на пляжи города-курорта уже завезли более 136 тысяч кубических метров песка и отсыпали свыше 5 километров", – говорится в сообщении.

В настоящее время начался завоз песка на участок от санатория "Рябинушка" до пляжа "Охта". Параллельно ведется отсыпка участка от санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка" протяженностью 3,5 километра, где чистый песок уже разровняли слоем 50 сантиметров на протяженности 1,2 километра.

В конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал выход судов в плавание вопреки сезонным ограничениям.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор вынес заключение о непригодности для купания 141 пляжа в Анапе и 9 пляжей Темрюкского района. В 2026 году черноморские пляжи возле Керченского пролива планируется открыть к 1 июня.

