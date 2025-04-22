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22 апреля, 17:10

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Роспотребнадзор: 150 пляжей Анапы и Темрюкского района непригодны для купания в 2025 году

150 пляжей Анапы и Темрюкского района оказались непригодны для купания – Роспотребнадзор

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

В 2025 году 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района оказались непригодны для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, в образцах песка и морской воды в этих регионах выявляются значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормам.

Роспотребнадзор продолжает ежедневно проводить мониторинг безопасности песка и морской воды. Также ведомство контролирует качество питьевой воды, атмосферного воздуха и морепродуктов на территории Краснодарского края.

Кроме того, поручено усилить мониторинг в рекреационной зоне в зависимости от изменения температуры воды, песка и гальки.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в конце прошлого года. Совокупный ущерб экологии от инцидента составил 84,9 миллиарда рублей.

После произошедшего пригодными для курортного сезона назвали Крым и Севастополь. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, специалисты оперативно локализуют небольшие выбросы на этих территориях. Кроме того, разлив мазута не повлиял на состояние побережья.

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

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