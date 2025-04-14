Савельев: турсезон в Крыму и Краснодарском крае откроется в обычном режиме

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Туристический сезон в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, помимо Анапы и Темрюкского района, откроется в обычном режиме. Об этом рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев во время совещания с Владимиром Путиным, которое транслируется в телеграм-канале Кремля.

"По итогам исследований атмосферного воздуха, пресной воды и из источников питьевого водоснабжения отклонений от нормативов не выявлено. Также не выявлено отклонения от нормативов в рыбе и продукции аквакультуры в зоне ЧС", – отметил он.

По словам Савельева, Роспотребнадзор инициировал регулярный забор проб на территории регионов. В частности, специалисты исследуют пробы с наиболее пострадавших пляжей Краснодарского края. В их число входят 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе.

Вице-премьер обратил внимание, что ведомство в скором времени может предоставить заключение о соответствии санитарным требованиям проб песка и воды. По его результатам Краснодарский край, Роспотребнадзор и Минэкономразвития определят формат туристического сезона в 2025 году.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в конце прошлого года. Суммарный ущерб экологии от инцидента составил 84,9 миллиарда рублей.

Роспотребнадзор сообщил, что вода и пляжи в Крыму, Севастополе, Сочи, Геленджике, Туапсе безопасны для купания. Эти курорты находятся вне зоны риска.

Специалисты провели почти 3 тысячи исследований, по результатам которых анализы питьевой воды, воды из источников водоснабжения, рыбы и морепродуктов в Краснодарском крае и Крыму не показали несоответствия.

Тем временем бронирования в Крыму на майские праздники выросли среди москвичей почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Аналитики выявили, что в список популярных направлений также вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Калининградская область.