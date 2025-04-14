Бронирования в Крыму на майские выросли среди москвичей почти на 60%

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Бронирования в Крыму на майские праздники выросли среди жителей столицы почти на 60% по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", имеющемся в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, интерес к поездкам по России на майские у москвичей в целом оказался выше на 5%, чем в 2024-м.

"Наибольший рост спроса со стороны жителей столицы наблюдается в Новосибирской области – более чем в два раза (110%). Также москвичи активнее выбирают отели и апартаменты в Крыму – на 59% больше бронирований, чем в прошлом году, в Алтайском крае – на 54%, в Вологодской области – на 35%, в Рязанской, Тульской и Астраханской областях – на 31%, в Воронежской и Калужской областях – на 26%, Ставропольском крае – на 23%, Новгородской области – на 21%, – отмечается в исследовании.

В топ популярных направлений в том числе вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Калининградская область.



из результатов исследования Среди городов, расположенных недалеко от столицы, можно выделить Ярославль, Тулу, Рязань, Тверь, Коломну, Переславль-Залесский, Углич, Сергиев Посад и Калугу.

Эксперты также добавили, что за год изменилась и средняя стоимость брони по стране. Если в прошлом году ночь в отеле или апартаментах обходилась в 5 300 рублей, то теперь заплатить придется на 19% больше – 6 300 рублей.

Ранее Октябрьская железная дорога сообщила, что между Москвой и Санкт-Петербургом запустят 46 дополнительных поездов дальнего следования на майские праздники. Они будут курсировать с 29 апреля по 12 мая.