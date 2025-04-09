РСТ отметил незначительный рост турпотока в Анапу в майские праздники

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В текущем году наблюдается незначительный рост турпотока в Анапу в майские праздники, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Об этом сообщает РИА Новости.

"Анапа сохраняет на майские праздники примерно тот же объем туристов, что и в прошлом году. Объем бронирований даже чуть-чуть вырос, но незначительно, где-то в пределах 1% по сравнению с прошлым годом", – рассказал глава РСТ.

Уманский отметил, что майские праздники в Анапе еще не относятся к купальному сезону и туристы чаще всего приезжают в город из-за отельной инфраструктуры. По его словам, анапские гостиницы – одни из самых развитых в регионе Черноморского побережья, поэтому Анапа остается привлекательным местом для туристов, особенно из ближайших регионов: Ростовской области и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что отели в Анапе снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне в пределах 14%. Теперь стоимость десяти ночей на курорте начинается от 73 тысяч рублей.

Решение было принято в связи с крушением танкеров в Керченском проливе, считают аналитики. При этом, несмотря на ЧП, многие туристы не отказались от идеи посетить Анапу, но хотят сделать это "позже, когда все точно уберут".