Турэксперт Мкртчян: цены на отдых на Черноморском побережье вырастут весной на 20–30%

Фото: depositphotos/zatvor

Радикального роста стоимости отдыха на российском юге из-за разлива мазута в Черном море не будет. Таким мнением с Москвой 24 поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее часть побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. В частности, нефтепродукты нанесли урон пляжам Анапы. Депутат Госдумы Георгий Арапов заявил, что на данный момент практически не пострадали Адлер, Сочи и Геленджик, поэтому россияне смогут провести летний отпуск там. Однако, по его словам, пятно рискует затронуть Крымское побережье.

Юрий Барзыкин назвал преждевременными разговоры о том, что летом 2025 года туристы не смогут отдохнуть в Анапе.

"Рассчитывать, что никто не поедет туда и все отправятся в Сочи, не следует. Думаю, пляжи в Анапе очистят, акваторию тоже, на месте работают комиссии. У меня нет серьезных опасений, что это приведет к радикальному снижению потока. Нет их и у тех, у кого там здравницы и пансионаты, кто находится на месте. Поэтому опасения, конечно, оправданны, но чрезмерны", – сказал эксперт.

По его мнению, радикального взрыва цен и роста потока в Сочи, Адлер и Геленджик не будет. Барзыкин объяснил это тем, что на российском юге диверсифицировано распределение средств размещения.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Азовское побережье в прошлом году прибавило 15%, Крым – 40–50%. Поэтому турпотоки распределятся. Мы не прогнозируем роста цен и того, что все ринутся в тот же Сочи из Анапы.

В свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 отметил, что некоторые из планировавших провести летний отпуск в Анапе пока все же заняли выжидательную позицию.

"Многие говорят нам, что примут решение в марте-апреле, когда потеплеет и будет понятно, убрали ли до конца все мазутные пятна. Те же, кто не хочет ждать, потому что весной цены на Черноморское побережье вырастут на 20–30%, уже сейчас бронируют путешествия на июль-август", – отметил эксперт.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса турагентств России Геленджик, Туапсинский район очень хорошо продаются, Сочи. Весь Крым, за исключением Керченского полуострова, где есть мазутные пятна. Но там находится всего лишь 3% отелей: еще 97% расположены на южному берегу и дальше – Алупка, Алушта, Гаспра, Форос, Севастополь. Поездки в эти места активно покупают.

Также, по его словам, вместо Анапы россияне стали чаще планировать отдых в Дагестане и Крыму.

"Усиливается бронирование на Каспийское море. Дагестан опережает прошлогодние показатели на 25–30%, что аномально. Это как раз те люди, которые должны были поехать в Анапу. В Крыму опережение идет чуть ли не на 35%, что тоже очень существенно", – указал Мкртчян.

Ранее Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору непрерывно контролировать качество воды и воздуха после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Кроме того, создана правительственная комиссия по ликвидации последствий случившегося.

